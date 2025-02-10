Alanyaspor maçına devam edememişlerdi: Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.
Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncuya da "uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."
Sporx'in haberine göre, iki oyuncunun da yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Etiketler: #Çağlar Söyüncü #ismail yüksek #fenerbahçe
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