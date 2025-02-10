Alanyaspor maçına devam edememişlerdi: Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.

Alanyaspor maçına devam edememişlerdi: Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:28

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncuya da "uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."

Sporx'in haberine göre, iki oyuncunun da yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Etiketler: #Çağlar Söyüncü #ismail yüksek #fenerbahçe

İlgili Haberler

Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Kalitesi asla tartışılmaz ama...'

Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Kalitesi asla tartışılmaz ama...'
Fenerbahçe sahasında VakıfBank'ı devirdi

Fenerbahçe sahasında VakıfBank'ı devirdi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: 'Türk futbolunu ne hale getirdiniz!'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: 'Türk futbolunu ne hale getirdiniz!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler