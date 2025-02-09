Fenerbahçe sahasında VakıfBank'ı devirdi

Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe sahasında VakıfBank'ı devirdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 23:09

Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.

Fenerbahçe Medicana, rakibiyle ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 17. galibiyetini alırken, VakıfBank 4. mağlubiyetini almış oldu.

Set sonuçları:

1. Set: Fenerbahçe Medicana 19-25 VakıfBank

2. Set: Fenerbahçe Medicana 25-13 VakıfBank

3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-22 VakıfBank

4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-16 VakıfBank


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #vakıfbank #Sultanlar Ligi

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