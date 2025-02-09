Fenerbahçe sahasında VakıfBank'ı devirdi
Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.
Fenerbahçe Medicana, rakibiyle ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 17. galibiyetini alırken, VakıfBank 4. mağlubiyetini almış oldu.
Set sonuçları:
1. Set: Fenerbahçe Medicana 19-25 VakıfBank
2. Set: Fenerbahçe Medicana 25-13 VakıfBank
3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-22 VakıfBank
4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-16 VakıfBank
Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #vakıfbank #Sultanlar Ligi
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