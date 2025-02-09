Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: 'Türk futbolunu ne hale getirdiniz!'
Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,
Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!
Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!
Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!
Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!" ifadeleri kullanılıdı.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #adana demirspor
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