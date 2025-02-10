Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Kalitesi asla tartışılmaz ama...'

"MOURINHO'NUN 11'İ UYGUN DEĞİLDİ"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe için zor deplasmandı. Ama Mourinho'nun ilk 11'i hiç de bu maça uygun değildi. Çünkü Talisca fizik olarak hazır değil, Tadic zaten hep güçsüz, başarılı santrforu Dzeko da 39 yaşında. Ayrıca sürekli vurguluyorum. Oğuz faydalı bir kanat oyuncusu ama kesinlikle 3-4-1-2 düzeninde sağ kulvarda beklenen performansı düşer. Çünkü defansif anlayışı yeterli değil. Uzun kulvarda oynayınca hücumdaki başarısı da düşüyor." (Sabah)