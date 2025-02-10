Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Kalitesi asla tartışılmaz ama...'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları maçın ardından yorumlarda bulundu.
"MOURINHO'NUN 11'İ UYGUN DEĞİLDİ"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe için zor deplasmandı. Ama Mourinho'nun ilk 11'i hiç de bu maça uygun değildi. Çünkü Talisca fizik olarak hazır değil, Tadic zaten hep güçsüz, başarılı santrforu Dzeko da 39 yaşında. Ayrıca sürekli vurguluyorum. Oğuz faydalı bir kanat oyuncusu ama kesinlikle 3-4-1-2 düzeninde sağ kulvarda beklenen performansı düşer. Çünkü defansif anlayışı yeterli değil. Uzun kulvarda oynayınca hücumdaki başarısı da düşüyor." (Sabah)
"HEMEN 4'LÜYE DÖNÜLMELİ"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe, bu yanlış kadro ve yanlış düzene rağmen ilk devreyi 2 farklı önde bitirdi. Önce devrede daha hazır olmayan Talisca-İsmail değişikliği gerekliydi. İlerleyen bölümde de Osayi-Tadic değişikliği olmalıydı. Mourinho, 68. dakikaya kadar takıma hiç dokunmadı. Bu bölümde F.Bahçe'nin gol yememesi büyük tesadüftü. Mourinho, çok geç kaldığı değişiklikleri yaptı, bu da takımı yoğun baskıdan kurtardı. Bu maç Mourinho'ya ders olmalı. Bir defa stoper kalmadığından ivedilikle 4'lü defansa dönmeli." (Sabah)
"İTALYAN LİGİ KLASİĞİ SUNDU"
Gürcan Bilgiç: "İtalyan usulü Mourinho, İtalyan yardımcılarının hazırladığı planın bir parçası olarak, izleyenlere İtalya Ligi klasiği sundu. Olay şudur; İtalyan takımına karşı oynarsınız, top hep sizdedir, sağlı-sollu gelirsiniz ama maç bittiğinde tabelaya bir bakarsınız; 0-2 yazar. İlk yarının planında oyunun tempo kazanmasının önüne geçerek, fırsat anlarını beklediler. Usta oyuncuları vardı, etkisiz gibi gözükmelerine rağmen, defansın iki hatasından golleri çıkardılar. Sami Hoca, hamle yaptı devre başlarken. Oğuz Aydın sağ kanatta tutunamadı Cordova karşısında. Peş peşe pozisyonlar buldular." (Sabah)
"KART STANDARDI REZİLDİ"
Mustafa Çulcu: Cihan Aydın'ın endişe, kaygı, korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu. 49'da Fenerbahçe, 67'de Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğruydu. Hakemin kart standardı rezildi. Verdiği-vermediği, uydurduğu kartların yanında göstermeyip yutturmaya çalıştığı kartlar vardı. Teşebbüsü bile kırmızı olan eylemde Richard'a çıkaramadığın kartı bir düşün Cihan Aydın! Bu görselliğin olduğu ortamda yutturduğunuzu sanmayın, bilin ki kimse yutmuyor. Aydın'ın korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu." (Sabah)
"İLK GOL OĞUZ AYDIN'IN"
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe çok zorlu bir deplasmanı rahat geçti… Özellikle ilk 45 dakika ve aslında ikinci yarıda da takım savunmasını mükemmele yakın uyguladılar. İlk yarıda Kostic ve Oğuz tüm koridorları iyi kapattı. Üstelik maçın hemen başında Çağlar'ın sakatlığına rağmen onun mevkisine geçen Amrabat da stratejik olarak çok iyi oynadı. Bence ilk gol Oğuz Aydın'ın… Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı. Oğuz kaleye vurabilirdi ama o boş Szymanski'nin önüne bıraktı. O da Fenerbahçe'nin 4000. golünü atarak tarihe geçiverdi." (Sabah)
"KALİTESİ TARTIŞILMAZ AMA FİZİĞİ İYİ DEĞİL"
Ahmet Çakar: "Bir müddet sonra da Kostic, mükemmel kesti, Talisca kafayı çok iyi vurdu ve skor perçinlendi. Talisca'nın kalitesi asla tartışılmaz ama fizik olarak çok iyi durumda değil. Dün akşamın belki de en övülecek yanı Fenerbahçe'nin takım savunması ve oyun disiplinini hiç kaybetmemesidir. Cihan Aydın, aylar önce yönettiği Antalyaspor-Fenerbahçe maçından sonra FIFA kokartını kaybetti ama dün 90 dakikaya baktığımızda çok iyi bir maç yönettiğini söylememiz lazım. Yiğidin hakkı yiğide." (Sabah)
"SZYMANSKI'NIN ATMASI İLGİNÇ BİR TESADÜF"
Engin Verel: "İlk yarıları yenik kapattığı maçtan sonra 4'lü savunmaya geçen Portekizli hoca Alanya'da da bunu mu yapmak istiyordu? Çünkü böyle zaferlerin daha duygusal ve güzel olduğunu söylemişti! Skorer olmadığı için eleştirilen 'Asker Szymanski'nin 4 bininci golü atması ne ilginç bir tesadüf. Golden sonra Mourinho tabiri caizse oyunu uyuttu." (Akşam)
"PLANLARI SONUNDA TUTTU"
Engin Verel: "Ayakla 3 deneme yapan Talisca, siftahı kafayla yapıp takımı rahatlattı. Devre bitmeden Alanya'da boş kalan oyuncunun ıska yapması Fenerbahçe'ye uyarıydı. On numaranın Dzeko, forvetin Talisca olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Son maçların ardından ilk devre bu kez problemsiz bitti, Mourinho'nun planları sonunda tuttu.İkinci yarı hamle yapmakta geciken Portekizli hoca, Talisca ve Tadic'i 70'e kadar oyunda tutarak taraftara korku filmi izletti. İsmail hamlesi gecikti. 39'una girecek olan ve on numarada oynayan Dzeko'nun 88'deki deparı ayakta alkışlanmalı. Tadic'in 90 dakikayı görmesi ise tuhaftı." (Akşam)
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