Alanyaspor tarikat liderini transfer etti!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:16

Güncelleme: 16.09.2023 - 11:23

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Midtjylland forması giyen Danimarkalı sol kanat oyuncusu Pione Sisto'yu kadrosuna kattı.

Alanyaspor'un bu transfer için Midtjylland'a bonservis ödemeyeceği, ancak oyuncunun gelecek satışından Danimarka ekibine pay vereceği öğrenildi.

64 GOL, 35 ASİST KATKISI

Kariyerinde bugüne dek yalnızca Celta Vigo ve Midtjylland formalarını giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 347 resmi maçta 64 gol - 35 asist üretti.

TARİKAT LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bu transferde ilginç bir detay da ortaya çıktı. Sisto, tarikat liderliği ile de tanınıyor.

Danimarkalı oyuncu, Portekiz’de 4.7 hektarlık bir arazi satın alarak kendisinin de liderleri arasında olduğu tarikatına verdi. Tarikat, kendine özel arazide yer alıyor. Tarikatin ana amacı ise bağımsız bir bölge oluşturarak burada kendi kurallarına ve kültürlerine göre bir yaşam inşa etmek.

BAĞIMSIZ DEVLET KURMAK İSTİYORLAR

Sisto'nun tarikatının başında yer alan filozof, Akhabl Pinheiro daha öncede bağımsız devlet kurma amacıyla yola çıkmıştı. Sisto'nun desteği ile kendi devletlerini kurmak istiyorlar.