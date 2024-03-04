Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:38
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER 

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Ahmed Hassan

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

ALANYASPOR'DA EKSİKLER

Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Güney Koreli futbolcu Ui-Jo-Hwang, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. 

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER 

Trabzonspor'da hafta içinde oynanan kupa maçında kolunda kırık oluşan Paul Onuachu ile birlikte sakatlıkları bulunan Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic, karşılaşmada forma giyemeyecek. 

TRABZONSPOR BİR İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor karşısında kazanması durumunda şampiyonluk sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak.

En son 2021-2022 sezonun 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

Ligin son 3 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, evinde Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

SON SERİ ABDULLAH AVCI YÖNETİMİNDE 

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda bir kez 8 maç, bir kez de 5 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından en fazla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, tekrar takımın başına getirdiği Avcı ile yine şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmenin mücadelesini verecek.


trabzonspor haberleri Alanyaspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor, ‘şeriat’ paylaşımı yapan tribün lideri Mehmet Fındıkçı için harekete geçti

Trabzonspor, ‘şeriat’ paylaşımı yapan tribün lideri Mehmet Fındıkçı için harekete geçti
Trabzonspor seçiminde Şenol Güneş sürprizi!

Trabzonspor seçiminde Şenol Güneş sürprizi!
Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...
Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…

Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…
Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru

Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
Naci Görür'den Ahmet Ercan'a 'deprem' yanıtı: 'Kendinize gelin...'

Naci Görür'den Ahmet Ercan'a 'deprem' yanıtı: 'Kendinize gelin...'
Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı

Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı