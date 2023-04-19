Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Galatasaray'a 4-1 kaybeden Süper Lig ekibi Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı.
Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı. Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu.
Ersun Yanal
Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.
Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.
Resmi İlanlar
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