Alanyaspor'da Ömer Erdoğan sesleri
Ersun Yanal ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştığı ileri sürüldü.
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.
Ömer Erdoğan
ANKARAGÜCÜ'NÜ ÇALIŞTIRMIŞTI
45 yaşındaki teknik direktör son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.
Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.
Ersun Yanal
ERSUN YANAL'IN ALANYASPOR KARNESİ
Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
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