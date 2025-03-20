Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi!

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını resmen ayırdı.

Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:12

Süper Lig takımı Alanyaspor'da, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."


Etiketler: #Sami Uğurlu #Alanyaspor #ayrılık

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