Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Kurallar herkese farklı işliyor'

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Çıkırıkçı, "Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 23:00
Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Kurallar herkese farklı işliyor'
Abone Ol google-news

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Orhan Çıkırıkçı, takımın teknik direktörü Fatih Tekke'ye gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.

İşte Orhan Çıkırıkçı'nın sözleri;

"Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor! Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi."


Alanyaspor haberleri galatasaray haberleri Orhan Çıkırıkçı haberleri

İlgili Haberler

Şampiyonluk yolunda kritik galibiyet: Galatasaray liderliği 4 golle aldı

Şampiyonluk yolunda kritik galibiyet: Galatasaray liderliği 4 golle aldı
Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor

Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor
Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı

Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

O görüntüler yayımlanmadı: Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga!

O görüntüler yayımlanmadı: Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga!
Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…

Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…
Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'

Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'
Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu

Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu
Hazar Ergüçlü'den açıklamalar: 'Oyunculukta bedeller ödedim'

Hazar Ergüçlü'den açıklamalar: 'Oyunculukta bedeller ödedim'
93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı
Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu: Bu burçlar evlenmek için yaratılmış

Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu: Bu burçlar evlenmek için yaratılmış
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istedi! İşte Müge Anlı’nın cevabı…

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istedi! İşte Müge Anlı’nın cevabı…