Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Kurallar herkese farklı işliyor'
Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Çıkırıkçı, "Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor" dedi.
Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Orhan Çıkırıkçı, takımın teknik direktörü Fatih Tekke'ye gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.
İşte Orhan Çıkırıkçı'nın sözleri;
"Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor! Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi."
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