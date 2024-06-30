Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması: 'Kim fazla öderse...'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 00:27

Güncelleme: 30.06.2024 - 00:27

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın transferiyle ilgili Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüklerini söyledi.

Çavuşaoğlu iki takımın yanı sıra Ajax'ın ve yurt dışından birkaç kulübün milli oyuncuyu istediğini belirtti.

Hasan Çavuşoğlu A Spor'a yaptığı açıklamada, "Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Dursun Özbek ile de görüştük." dedi.

"KİMSEYE SÖZ VERMEDİK"

Oyuncu ile ilgilenen başka takımların da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik. Hangi takım daha fazla ücret öderse Oğuz'u transfer eder." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki sağ kanat Alanya'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıktı ve 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.