Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması: Teklif yapan Süper Lig devleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:06

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:06

Süper Lig'de geride kalan sezonun en önemli performanslarından birine imza atan Oğuz Aydın, transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

Corendon Alanyaspor formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev yapan ve 13 gol 8 asistle oynayan Oğuz Aydın, Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Alanyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın için Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'e açıklamada bulundu.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFLERİ OLDU FAKAT..."

Hasan Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok" açıklamasında bulundu.

Oğuz Aydın için talep edecekleri bonservis hakkında da konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu" dedi.

FATİH TEKKE AÇIKLAMASI

Corendon Alanyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Fatih Tekke'nin geleceği hakkında da konuşan Çavuşoğlu, genç teknik direktörle yola devam edeceklerini belirterek "Fatih hoca ile inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.