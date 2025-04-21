Alanyaspor'dan Samsunspor'a çelme: 5 maçlık seriye son verdi!
Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.
GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.
SAMSUNSPOR PENALTI KAÇIRDI
İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ererken 55. dakikada Samsunsporlu Carlo Holse'nin kullandığı penaltıyı Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5 MAÇLIK KÖTÜ SERİSİ SONA ERDİ
5 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Alanyaspor, 34 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi ve ligin bitimine 6 hafta kala kritik bir galibiyet aldı.
ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET
Son 8 maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Samsunspor ise 51 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise Bodrum FK'ye konuk olacak.
Küme düşme hattinda ise son durum şu şekilde:
15- Alanyaspor: 34
16- Bodrum FK: 34
17- Sivasspor: 31
18- Hatayspor 19
19- Adana Demirspor -2
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