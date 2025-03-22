Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi resmen başladı!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:24

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:24

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada son olarak Portekiz ekibi Sporting'i çalıştıran Joao Pereira ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Pereira, futbolculuk döneminde Trabzonspor forması giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine Sporting'in altyapısında başlayan Pereira, Ruben Amorim'in Manchester United'la anlaşmasının ardından sonra kısa bir süre Portekiz ekibini çalıştırmıştı.

Portekizli teknik direktör düzenlenen imza töreninde Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'de bulunduğu dönemlerde çok mutlu olduğunu anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada çok büyük hırslarla geldim. Buraya büyük projelerle geldim. Burada ekibimle, hedeflerimize ulaşmayı bekliyorum" diye konuştu.

Türkiye'den ayrıldığından beri Süper Lig'i izlemeye devam ettiğini anlatan Pereira, şunları söyledi:

"Alanyaspor'da Portekiz'de oynamış birçok oyuncu var. Lima, Janvier, Makouta gibi oyuncular var. Ben futbolcuyken de Efecan Karaca'ya karşı da oynamıştım. Hırslı bir takım yaratacağız, derken çok az vaktimizin olduğunu da biliyorum. Ekibimle çok çalışıp takıma hırs ve öz güven aşılayacağımıza inanıyorum ve bunun içinde çok çalışıyoruz zaten. İyi sonuçlar aldıkça takım daha çok öz güven kazanacaktır ve bu şekilde daha iyi ilerleyeceğiz."