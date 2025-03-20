Alanyaspor, Trabzonsporlu eski isimle anlaştı!

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Joao Pereira ile anlaştığı iddia edildi.

Alanyaspor, Trabzonsporlu eski isimle anlaştı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:17

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir isme gitti.

Record'da yer alan habere göre, Alanyaspor, göreve Joao Pereira'yı getiriyor.

Akdeniz ekibinin Joao Pereira ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Record'daki haberde, Pereira için, "Alanyaspor'un yolunu tutuyor" denildi.

Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting'i de çalıştırmıştı. Pereira yönetimindeki Sporting, 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in Sporting'in başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.

Pereira, futbolculuk döneminde Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti.


Etiketler: #Joao Pereira #trabzonspor #Alanyaspor

İlgili Haberler

Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi!

Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi!
Eski hakemler Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Kırmızı kart verilmeliydi'

Eski hakemler Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Kırmızı kart verilmeliydi'
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bozuk değilse tamir etme'

Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bozuk değilse tamir etme'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler