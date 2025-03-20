Alanyaspor, Trabzonsporlu eski isimle anlaştı!
Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Joao Pereira ile anlaştığı iddia edildi.
Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir isme gitti.
Record'da yer alan habere göre, Alanyaspor, göreve Joao Pereira'yı getiriyor.
Akdeniz ekibinin Joao Pereira ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Record'daki haberde, Pereira için, "Alanyaspor'un yolunu tutuyor" denildi.
Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting'i de çalıştırmıştı. Pereira yönetimindeki Sporting, 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in Sporting'in başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.
Pereira, futbolculuk döneminde Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti.
Etiketler: #Joao Pereira #trabzonspor #Alanyaspor
Spor Haberleri
- Immobile için Beşiktaş itirafı!
- Alanyaspor, Trabzonsporlu eski isimle anlaştı!
- Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu!
- Adanaspor'dan 'maaşlar ödenmiyor' iddiası için açıklama!
- Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!
- Vaclav Cerny'den Fenerbahçe sözleri!
- Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi
- 2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım belli oldu
- Roma'ya Dybala'dan kötü haber: Sezonu kapattı!
- Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- 'AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu’
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif