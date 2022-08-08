Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'dan Beşiktaş açıklaması!
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4 golle mağlup eden Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın sakatlığı endişe yarattı. Tecrübeli futbolcu maçın ardından sakatlığı ile ilgili Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklama yaptı.
Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Efecan Karaca, Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Turuncu-yeşilli takımın kaptanı Efecan Karaca ise sezona iyi başladıklarını aktararak, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Karagümrük'ün de yeni bir hocası vardı. Yaklaşık 10 gündür bu maç üzerine çalışıyorduk. Bugün farklı bir taktikle çıktık. Hocamızın istediklerinin hepsini sahaya yansıttık ve bizim için güzel bir galibiyet oldu. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki zorlu Beşiktaş maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada bir sakatlık yaşadığını aktaran 32 yaşındaki futbolcu, ikinci haftadaki Beşiktaş maçına yetişeceğini belirterek, "Şu anlık kemiğe darbe olduğu için 1-2 gün dinlenmem gerek. Doktorumuz oynayabileceğimi söyledi. Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Alanyaspor, Süper Lig’in ikinci haftasında 14 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.
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