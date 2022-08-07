Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması!

07 Ağustos 2022 Pazar, 23:19

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki gelişmeler hakkında konuştu. Karagümrük maçı sonrasında konuşan futbolcu, iki kulübün de mutlu olmasını dilediğini söyledi.

"İKİ TARAF VE BEN MUTLU OLAYIM"

Bingöl, "Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım" ifadesini kullandı.

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Daha önce Beşiktaş'ta gönlü olduğunu net bir dille ifade eden Tayfur Bingöl'e siyah-beyazlı taraftarlar da 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Öte yandan Beşiktaş, önceki günlerde Arthur Masuaku'yu sol bek mevkisi için transfer etti.