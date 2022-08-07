Beşiktaş, Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş, Manchester United’dan Axel Tuanzebe’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 14:48
Beşiktaş, Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor
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Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Manchester United’ın İngliz oyuncusu Axel Tuanzebe’yi listesine aldı.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.

25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon Euro ödenecek.

TRABZONSPOR'UN DA LİSTESİNDE

Tuanzebe, Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyor.

Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli’de forma giydi.

İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.


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