Beşiktaş'ta Konrad de la Fuente sesleri!
Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, sol kanat oyuncusu arayışına devam ediyor. İddiaya göre siyah-beyazlılar ABD'li futbolcu Konrad de la Fuente ile ilgileniyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in yeni bir sisteme geçmesi sebebiyle sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.
Fransız basında çıkan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da bulunan ABD'li sol kanat oyuncusu Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki oyuncu için hem kulüple hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
RAKİP OLYMPIAKOS
Haberde, Konrad de la Fuente ile Beşiktaş'ın yanı sıra Yunan ekibi Olympiakos'un da ilgilendiği ve Yunan ekibinin de bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. De la Fuente'nin ismi daha önce İspanyol ekibi Real Valladolid ile anılmış ancak ABD'li oyuncu bu transfere sıcak bakmamıştı.
Barcelona alt yaş takımlarında mücadele eden 21 yaşındaki Konrad de la Fuente, geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş ve çıktığı 23 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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