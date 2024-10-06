Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.
İtalya La Liga heyecanı devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.
ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.
ALAVES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Miguel Ortiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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