Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 13:20
Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya La Liga heyecanı devam ediyor.

Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.

Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALAVES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Miguel Ortiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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