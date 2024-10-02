Barcelona, Young Boys'a acımadı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan ile tanıştı!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 5-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, Young Boys ile karşı karşıya geldi. Barcelona, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 8' ve 51'de Robert Lewandowski, 34'te Raphinha, 37'de Inigo Martinez ve 81'de Mohamed Aly Camara attı.
3 PUAN İLE TANIŞTI
Barcelona'da anlaşma sağlanan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Bu sonucun ardından Barcelona, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Young Boys, iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Barcelona, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Young Boys, sahasında Inter'i ağırlayacak.
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