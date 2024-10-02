Barcelona, Young Boys'a acımadı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan ile tanıştı!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 5-0 mağlup etti.

Barcelona, Young Boys'a acımadı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan ile tanıştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, Young Boys ile karşı karşıya geldi. Barcelona, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 8' ve 51'de Robert Lewandowski, 34'te Raphinha, 37'de Inigo Martinez ve 81'de Mohamed Aly Camara attı.

3 PUAN İLE TANIŞTI

Barcelona'da anlaşma sağlanan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Barcelona, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Young Boys, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Barcelona, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Young Boys, sahasında Inter'i ağırlayacak.


Etiketler: #barcelona #young boys #uefa şampiyonlar ligi #robert lewandowski

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