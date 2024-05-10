Alaves - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:25
Alaves - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Míchel Sanchez yönetimindeki Girona, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

ALAVES - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

 Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ALAVES - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Alaves, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 1-0' lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Girona ise sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup etmişti. 


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