Alaves - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Míchel Sanchez yönetimindeki Girona, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.
ALAVES - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ALAVES - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Alaves, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 1-0' lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Girona ise sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- Yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor
- Firmadan açıklama!
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti!
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem