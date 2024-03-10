Girona şampiyonluk umutlarını sürdürdü
İspanya LaLiga karşılaşmasında Girona ağırladığı Osasuna'yı 2-0 yendi.
La Liga 28. hafta karşılaşmasında Girona konuk ettiği Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Portu ve 86. dakikada Savio kaybetti.
Girona bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Osasuna ise 36 puanda kaldı.
Girona bir sonraki karşılaşmasında Getafe deplasmanına giderken, Osasuna sahasında Real Madrid'i konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'