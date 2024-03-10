Girona şampiyonluk umutlarını sürdürdü

İspanya LaLiga karşılaşmasında Girona ağırladığı Osasuna'yı 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:10
Girona şampiyonluk umutlarını sürdürdü
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La Liga 28. hafta karşılaşmasında Girona konuk ettiği Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Portu ve 86. dakikada Savio kaybetti.

Girona bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Osasuna ise 36 puanda kaldı.

Girona bir sonraki karşılaşmasında Getafe deplasmanına giderken, Osasuna sahasında Real Madrid'i konuk edecek.


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