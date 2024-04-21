Girona kendi sahasında Cadiz'e gol oldu yağdı!

Girona İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cadiz'i 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:40
Girona kendi sahasında Cadiz'e gol oldu yağdı!
Abone Ol google-news

La Liga'nın 32. hafta maçında Girona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan maçı Girona 4-1 kazandı. 

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Eric Garcia, 22. dakikada Ivan Martin, 71. dakikada Artem Dovbyk ve 82. dakikada Portu kaydetti. Cadiz'in tek golü 81. dakikada Gonzalo Escalente'den geldi.

BARCELONA'YI TAKİP EDİYOR 

Bu sonuçla birlikte Girona, puanını 68 yaparak lig ikincisi Barcelona'yı takibini sürdürdü. Cadiz ise 25 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Girona, Las Palmas deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. 


girona haberleri Cadiz haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!
Fernando Muslera: 'Sonsuza kadar Galatasaray'dayım'

Fernando Muslera: 'Sonsuza kadar Galatasaray'dayım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF yönetiminde değişiklik açıklandı!

TFF yönetiminde değişiklik açıklandı!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
'Seçilemeyen Şair Muhtar' Aydın Battal Gönül Dağı dizisine konuk oldu

'Seçilemeyen Şair Muhtar' Aydın Battal Gönül Dağı dizisine konuk oldu
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
İlişkilerde itaatkar 4 burç: Bu burçlar sevgilisinin sözünden çıkmıyor

İlişkilerde itaatkar 4 burç: Bu burçlar sevgilisinin sözünden çıkmıyor
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Film gibi soygun…” 470 milyon TL değerinde 'saf külçe altın' çaldılar!

Film gibi soygun…” 470 milyon TL değerinde 'saf külçe altın' çaldılar!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu