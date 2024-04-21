Girona kendi sahasında Cadiz'e gol oldu yağdı!
Girona İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cadiz'i 4-1 mağlup etti.
La Liga'nın 32. hafta maçında Girona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan maçı Girona 4-1 kazandı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Eric Garcia, 22. dakikada Ivan Martin, 71. dakikada Artem Dovbyk ve 82. dakikada Portu kaydetti. Cadiz'in tek golü 81. dakikada Gonzalo Escalente'den geldi.
BARCELONA'YI TAKİP EDİYOR
Bu sonuçla birlikte Girona, puanını 68 yaparak lig ikincisi Barcelona'yı takibini sürdürdü. Cadiz ise 25 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maçında Girona, Las Palmas deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.
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