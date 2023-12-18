Real Madrid, Villarreal'e gol oldu yağdı!

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:49
Real Madrid, Villarreal'e gol oldu yağdı!
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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Marcelino Toral yönetimindeki Villarreal karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazanırken goller; 25. dakikada Jude Bellingham, 37. dakikada Rodrygo, 64. dakikada Brahim Diaz ve 68. dakikada Luka Modric kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 54. dakikada Jose Luis Morales kaydetti.

ARDA GÜLER OYNAMADI

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 42 puana ulaşırken, Villarreal 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Alaves'e konuk olurken, Villarreal evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.


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