Carlo Ancelotti açıkladı: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından konuştu. Milli futbolcu Arda Güler'in durumu hakkında açıklama yapan İtalyan hoca, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:26
Carlo Ancelotti açıkladı: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sakat futbolcuların durumu için konuşan İtalyan teknik direktör, milli futbolcu Arda Güler'in durumuna da değindi. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.

GÖZLER MALLORCA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Real Madrid, yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. İspanyol devi yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak.

Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.


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