Albert Gronbaek kimdir? Galatasaray'la adı anılan Albert Gronbaek kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Buna göre Sarı Kırmızılılar Albert Gronbaek'i gündemine aldı. Peki, Albert Gronbaek kimdir? Galatasaray'la adı anılan Albert Gronbaek kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:47
Albert Gronbaek kimdir? Galatasaray'la adı anılan Albert Gronbaek kaç yaşında, nereli?
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Bu sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemesine çok az kalan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Cimbom, Albert Gronbaek'i gündemine aldı. Peki, Albert Gronbaek kimdir? Galatasaray'la adı anılan Albert Gronbaek kaç yaşında, nereli?

ALBERT GRONBAEK KİMDİR?

Bodoe/Glimt takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Albert Gronbaek, 23 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 73 kilo olan Albert Gronbaek, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Albert Gronbaek, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Albert Gronbaek, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.


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