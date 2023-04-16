Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile Slovenya Ligi'nde şampiyon oldu
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da da forma giyen İspanyol teknik direktör Albert Riera, NK Olimpija Ljubljana ile Slovenya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.
TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK ŞAMPİYONLUĞU
Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı. İspanyol teknik direktör sezon başında taraftarlar tarafından tehdit edildi ancak görevine devam etti. 41 yaşındaki Albert Riera, 2.5 yıl Galatasaray'da futbol oynadı. İspanyol eski futbolcu sarı-kırmızılılarda 2 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı.
Albert Riera
Albert Riera, Ağustos 2020 ve Ocak 2022'ye kadar Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.
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