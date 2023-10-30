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Eski Galatasaraylı Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! 'Yardımcısı olduğum dönemde...'

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Bordeaux'nun teknik direktörü Albert Riera, kariyerine ilişkin konuştu. İspanyol hoca, Galatasaray'da Fatih Terim'in yanında antrenörlük yapması hakkında, "Fatih Terim'in yardımcısı olduğum dönemde, yardımcılık için biçilmiş kaftan olmadığımı anladım. Bu karakterle, kişilikle ilgili. Bunu çok iyi anladım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:45
Eski Galatasaraylı Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! 'Yardımcısı olduğum dönemde...'
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Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'nun teknik direktörü Albert Riera, teknik direktörlük kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı hocalık göreviyle teknik direktörlük kariyerine başlayan ardından Olimpija'da birinci hoca olan İspanyol isim, "Neden Slovenya'da antrenörlük yapmayı seçtiniz?" sorusuna, "İlerleme düşüncesiyle mi, tabii ki. Fatih Terim'in yardımcısı olduğum dönemde, yardımcılık için biçilmiş kaftan olmadığımı anladım. Bu karakterle, kişilikle ilgili. Bunu çok iyi anladım. [Gülerek] Benimle birlikte olan antrenörler bile anladı ama ben işimi yaptım. Ben teknik direktör değildim, asistandım. Kendimi teknik direktör olmaya hazır hissediyordum. En iyi şampiyonada olmak için şampiyonanın kalitesini düşünmüyordum. Bir şeyleri iyi yapabildiğimi göstermem gerekiyordu" cevabını verdi.

"ÇOK MUTLU HİSSETTİĞIM ESKİ KULÜBÜM OLDUĞU İÇİN..."

Bordeaux tercihi de sorulan Riera, "Çok kolay. Bordeaux ile telefon görüşmesi yaptığımda, eski evim ve kendimi çok mutlu hissettiğim eski kulübüm olduğu için seçtim. Ayrıca, bu sevgiyi hissettiğim bir yere gitme duygusu vardı içimde. Bordeaux'da bir oyuncu olarak elimden geleni yapmadım. Çok gençtim ve fiziksel olarak zayıftım, zor bir şampiyonada oynuyordum. Ama sonuçta burada geçirdiğim iki sezonun ardından bir oyuncu olarak verebileceğimden daha fazla verebileceğimi hissettim. Kendime bir gün buraya geri dönüp o sevgiyi geri vermeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Albert Riera, teknik direktör olarak ise kariyerinde Olimpija ile NK Celje'de görev yaptı. 41 yaşındaki Riera, 12 Ekim 2023'te ise Bordeaux ile 2025'e kadar sürecek anlaşma sağladı.


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