Alejandro Grimaldo'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Alejandro Grimaldo'nun geleceği netlik kazandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid arasında yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Alman ekibi, bonuslarla birlikte toplam değeri 20 milyon Euro'yu aşan nihai teklifi kabul etti.

Haberde yer alan detaylara göre Grimaldo'nun önceliği başından itibaren Atletico Madrid oldu.

Tecrübeli futbolcu, diğer seçenekleri değerlendirmek yerine İspanyol temsilcisine transfer olmak istediğini yönetime iletti. Oyuncunun kişisel şartları ise geçtiğimiz hafta taraflar arasında karara bağlandı.

Böylece Bayer Leverkusen ve Atlético Madrid arasındaki anlaşmanın tamamlandığı belirtilirken, Grimaldo'nun kısa süre içerisinde yeni kulübüne resmi imzayı atması bekleniyor.

Atletico Madrid'in önümüzdeki günlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.