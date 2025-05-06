Aleksander Ceferin'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına övgü!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 18:44

Güncelleme: 06.05.2025 - 18:44

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni lig formatı hakkında sorulan soruya cevap verdi.

"Yeni formatın ilk sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz, memnun musunuz?" sorusunu yanıtlayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, çok memnunum. Yeni format büyük bir başarı yakaladı. Futbolu seven ve oyunu gerçekten anlayan herkesin bu sezonun fantastik geçtiğini düşündüğünü biliyorum."

"PSG GRUP AŞAMASINDA ELENEBİLİRDİ"

"Gerçekten inanılmaz maçlar izledik. Grup aşamasının son haftası oldukça heyecanlı geçti. Bazı büyük takımlar elenme tehlikesi yaşadı. Örneğin şu anda yarı finalde olan PSG, eğer bir veya iki maç daha kaybetmiş olsaydı grup aşamasında elenebilirdi."

"Harika bir sezon oldu. Her şeyi eleştirenlerin bile artık bunun farkına vardığını düşünüyorum. Tabii bunu kabul ederler mi, o ayrı mesele."