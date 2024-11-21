Sacha Boey'den Galatasaray itirafı: 'O kadar büyük bir baskı var ki...'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:53

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:53

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey Galatasaray dönemi, Almanya'daki yaşamı ve teknik direktörü Vincent Kompany ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey, Sport 1'e verdiği röportajda sakatlığını atlattığını söyledi. Boey, "İyiyim, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Amacım bir sonraki Bundesliga maçımız olan Augsburg karşılaşmasında kadroya dönmek" ifadelerini kullandı.

'ALIŞMAM ZAMAN ALDI'

Almanya'daki yaşamıyla ilgili Boey, "Münih'te kendimi kesinlikle rahat hissediyorum. Her zaman çok fazla sorguladığım için alışmam biraz zaman aldı. Artık dil konusunda daha iyiye gidiyorum. Genel olarak memnunum ve umarım her şey daha iyiye gider" dedi.

'ÇOK İYİ BİR ANTRENÖRDÜ'

Eski teknik direktörü Thomas Tuchel ve şu anda Bayern Münih'i çalıştıran Vincent Kompany için Boey şunları söyledi:

"Thomas Tuchel'le çok iyi bir ilişkim vardı. O benim için gerçekten çok iyi bir antrenördü. Artık Vincent Kompany yeni teknik direktörümüz. İşler gerçenten iyi gidiyor."

'HAYATTA HİÇBİR ŞEY TESADÜF OLAMAZ'

Boey, Vincent Kompany'nin Burnley'yi çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek istediğini söyledi. Konuyla ilgili Boey, "Kompany ile çok iyi bir ilişkimiz var. Aynı dili konuşuyor olmamız değişimi kolaylaştırıyor. Beni Premier Lig'de Burnley'ye getirmek istiyordu ve uzun süre benimle ilgilendi. Hayatta hiçbir şey tesadüf olamaz. Şimdi Bayern Münih'te bir araya geldik" dedi.

'ARTIK BASKI SİZİ ETKİLEMİYOR'

Galatasaray'da forma giydiği dönemle ilgili soruya Boey şu yanıtı verdi:

"Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü. Oradaki en iyi anım kesinlikle şampiyon olduğumuz andı. Türkiye'den ayrılıp başka yere gittiğinizde baskı artık sizi etkilemiyor. O kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum."

FRANSA MİLLİ TAKIMI AÇIKLAMASI

Fransa Milli Takımı'na çağrılmak için çok çalıştığını söyleyen Boey, "Bu benim için çok büyük bir zevk olur. Bunun için çok çalışıyorum. Amacım kulübümde mümkün olan en iyi performansı göstermek" ifadelerini kullandı.