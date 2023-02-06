Valilikten 'Kentte büyük bir deprem beklendiği' paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:35

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:35

Van Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Van'da büyük bir depremin beklendiği, bu nedenle deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin geri çağrıldığı" şeklinde halk arasında ve sosyal medyada asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Bu tür paylaşımlarla kamuoyunda paniğe yol açanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, resmi merciler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.



