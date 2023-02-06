Valilikten 'Kentte büyük bir deprem beklendiği' paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı

Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan 'Kentte büyük bir deprem beklendiği'ne yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:35
Valilikten 'Kentte büyük bir deprem beklendiği' paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı
Abone Ol google-news

Van Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Van'da büyük bir depremin beklendiği, bu nedenle deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin geri çağrıldığı" şeklinde halk arasında ve sosyal medyada asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Bu tür paylaşımlarla kamuoyunda paniğe yol açanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, resmi merciler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.



Van Valiliği Van deprem

İlgili Haberler

Son Dakika: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem iddiası

Son Dakika: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem iddiası
Depremden etkilenen şehirlerdeki cemevleri 7/24 açık olacak

Depremden etkilenen şehirlerdeki cemevleri 7/24 açık olacak
Son dakika... Biden'dan deprem talimatı

Son dakika... Biden'dan deprem talimatı

En Çok Okunan Haberler