Alex de Souza'dan ilk galibiyet

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:43

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:45

Teknik direktör Alex de Souza, A takım hocalığı kariyerindeki ilk galibiyetine uzandı.

Brezilya ekivi Avai FC'de teknik direktör olarak görev yapan Alex, bölgesel lig Catarinense 1'de konuk ettikleri Camboriu'yu 3-0 mağlup etti.

ALEX DE SOUZA'NIN İLK GALİBİYETİ

Ligdeki ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Chapecoense'ye 2-0 mağlup olan Avai FC, böylece ilk galibiyetini almış oldu.

Avai'ye galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54'te Waguininho ve 49. dakikada Felipe Silva kaydetti.

Alex de Souza'nın ekibi ligdeki üçüncü maçında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Marcilio Dias ile karşılaşacak.