Alex de Souza'dan ilk galibiyet

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın yaptığı Avai FC, Brezilya bölgesel ligi Catarinense'de Camboriu'yu 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:43
Alex de Souza'dan ilk galibiyet
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Teknik direktör Alex de Souza, A takım hocalığı kariyerindeki ilk galibiyetine uzandı.

Brezilya ekivi Avai FC'de teknik direktör olarak görev yapan Alex, bölgesel lig Catarinense 1'de konuk ettikleri Camboriu'yu 3-0 mağlup etti.

ALEX DE SOUZA'NIN İLK GALİBİYETİ

Ligdeki ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Chapecoense'ye 2-0 mağlup olan Avai FC, böylece ilk galibiyetini almış oldu.

Avai'ye galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54'te Waguininho ve 49. dakikada Felipe Silva kaydetti.

Alex de Souza'nın ekibi ligdeki üçüncü maçında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Marcilio Dias ile karşılaşacak.


Alex de Souza Avai fenerbahçe

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