Alex de Souza'dan ilk galibiyet
Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın yaptığı Avai FC, Brezilya bölgesel ligi Catarinense'de Camboriu'yu 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Teknik direktör Alex de Souza, A takım hocalığı kariyerindeki ilk galibiyetine uzandı.
Brezilya ekivi Avai FC'de teknik direktör olarak görev yapan Alex, bölgesel lig Catarinense 1'de konuk ettikleri Camboriu'yu 3-0 mağlup etti.
ALEX DE SOUZA'NIN İLK GALİBİYETİ
Ligdeki ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Chapecoense'ye 2-0 mağlup olan Avai FC, böylece ilk galibiyetini almış oldu.
Avai'ye galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54'te Waguininho ve 49. dakikada Felipe Silva kaydetti.
Alex de Souza'nın ekibi ligdeki üçüncü maçında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Marcilio Dias ile karşılaşacak.
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