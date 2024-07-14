Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, ilk provasında mağlup!
Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Akron Togliatti'ye 3-2 kaybetti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Ligi takımlarından Akron Togliatti'ye 3-2 yenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdüren Akdeniz ekibi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda Akron Togliatti ile hazırlık maçında karşılaştı.
Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Alex de Souza, hazırlık mücadelesinin ilk 11'inde Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Erkan Eyibil, Efecan Gülerce, Emir Gürlek, Mevlüthan Ekelik, Mert Yılmaz, Civan Türkay, Harun Toprak ve Yannick Nkurunziza'ya görev verdi.
Kırmızı-beyazlılar, 2. dakikada Abu-Said Eldarushev ve 11. dakikada Paulo Vitor'un golleriyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.
Alex, ikinci yarının başında ilk 11'i tamamen değiştirdi. Akdeniz ekibi, ikinci yarıya Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Mehmet İlhan, Burak İngenç, Sander van de Streek ve Ramzi Safuri 11'iyle çıktı.
Antalyaspor, 59. dakikada Van de Streek'in golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Veysel Sarı, 85. dakikada skora eşitliği getirdi: 2-2.
Rusya temsilcisi, son dakikada Aleksa Durasovic'in kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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