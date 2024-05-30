Antalyaspor'a imza atmıştı: Alex de Souza ilk transferini gerçekleştiriyor!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, ilk transferini gerçekleştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:55
Antalyaspor'a imza atmıştı: Alex de Souza ilk transferini gerçekleştiriyor!
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Fenerbahçe'den 2012 yılında ayrılan ve 2015'te futbola veda eden Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

İlk olarak Sao Paulo U20 takımında görev alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk A takım deneyimini Avai'de yaşamıştı.

Öte yandan Alex de Souza, Türkiye'ye 12 yıl sonra teknik direktör olarak döndü. 46 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alexander Franco

İLK TRANSFER HAZIR

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalyaspor'a ilk transferini de gerçekleştirmek üzere.

Paraguay basınından ABC'nin haberine göre Antalyaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu transfer ediyor.

Haberde oyuncunun bavullarını hazırladığı ve transferin noktalanmasını beklediği vurgulandı.

Paraguay ekiplerinden General Caballero forması giyen Alexander Franco, 2023-24 sezonunda 9 maçta görev aldı.


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