Alex Teixeira Vasco da Gama ile sözleşme imzaladı
Geçen sezon beklentilerin altında kalarak Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama oldu.
"HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YERE DÖNDÜM"
Alex Teixeira sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün benim ve ailem için çok güzel bir gün. Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki kulübe geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Eve geri dönmekten daha iyi bir his yok. Taraftarlarla tekrar buluşmak ve ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Vasco'yu hak ettiği yere getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.
O Cria tá em casa: Alex Teixeira está de volta ao Vasco!— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 14, 2022
https://t.co/mkSmjgPFBq#VascoDaGama pic.twitter.com/ZsvH3GnfNR
7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Kulüp ise transfer gelişmesini, "Rüya gerçek oldu! Alex Teixeira Brezilya'ya geri döndü ve Vasco da Gama forması giyecek!" şeklinde duyurdu. Alex, ülkesinde 2. Lig'de görev yapacak.
BEŞİKTAŞ'TA 31 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST KAYDETTİ
Beşiktaş'a 2021-22 sezonunun başında transfer olan Alex Teixeira, siyah-beyazlı ekipte 31 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. Alex Teixeira, sözleşmesi devam etmesine karşın alacaklarından feragat etmiş ve Beşiktaş'tan ayrılmıştı.
Video Haberler
- Polise saldıranlar hakkında karar
- Kilometrelerce yoluna devam etti
- Çeşme'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- Yangın sürüyor, askerler evlerin önünde nöbette
- 'İnsanlar uçağa kafa attı'
- “Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz”
- Kadıköy'deki görüntüler için harekete geçildi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- 'Birden fazla itiraf var...'
- Bilet Kamil Koç, otobüs isimsiz
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'