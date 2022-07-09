Alex Teixeira'ya Brezilya'dan talip

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:58

Beşiktaş ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın yeni adresi belli olmak üzere.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Vasco da Gama, Alex Teixeira'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Brezilya ekibi bu transferde daha önce genç oyuncuları kadrosuna katarken kulübe aracı olan bir şirketi kullanmayı planlıyor.

ŞİRKETİN GÖRÜŞÜ OLUMLU

Haberde, aracı şirketin takıma genç ve potansiyelli oyuncuları katmayı tercih etse de Alex Teixeira için olumlu görüşte olduğu ifade edildi.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkan Alex Teixeira 4 gol kaydetmişti.