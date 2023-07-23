Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i transfer etti.
Alex Telles'in yeni takımı belli oldu.
Al-Nassr tarafından yapılan açıklamada, "Brezilyalı yıldız Alex Telles ile resmi sözleşme imzaladık. Kendisine yıldızlarımızla mutluluklar diliyoruz" bilgisi verildi.
4 KUPA KAZANDI
Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olduktan sonra Sevilla'ya kiralanmıştı.
Telles, Galatasaray'da 2014-15 sezonu Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası kazanma mutluluğunu yaşamıştı.
Al-Nassr, bu yıl başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- Seçim çalışmalarına başladı!
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!