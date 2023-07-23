Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i transfer etti.

AA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:18
Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu
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Alex Telles'in yeni takımı belli oldu.

Al-Nassr tarafından yapılan açıklamada, "Brezilyalı yıldız Alex Telles ile resmi sözleşme imzaladık. Kendisine yıldızlarımızla mutluluklar diliyoruz" bilgisi verildi.

4 KUPA KAZANDI

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olduktan sonra Sevilla'ya kiralanmıştı.

Telles, Galatasaray'da 2014-15 sezonu Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası kazanma mutluluğunu yaşamıştı.

Al-Nassr, bu yıl başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelmişti.



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