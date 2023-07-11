Eski Galatasaraylı Alex Telles'ten Fenerbahçe yanıtı!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles, kariyerine ilişkin konuştu. Telles, oynadığı hiçbir kulübün rakibinde forma giymeyeceğini söylerken, "Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. Galatasaray'da oynadım, Fenerbahçe'de oynamam. Juventude'de oynadım ve Caxias için asla oynamam" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:33
Eski Galatasaraylı Alex Telles'ten Fenerbahçe yanıtı!
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, transfer iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski Brezilyalı futbolcu Denilson'un podcast programında açıklamalarda bulunan Telles, "Bir kulüpte oynayıp iyi bir miras bıraktığınızda bu önemli oluyor. Biliyorum herkes profesyonel ama ben hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım" dedi.

Alex Telles

"BEN FENERBAHÇE'DE OYNAMAM"

Sözlerine devam eden Telles, "Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. Galatasaray'da oynadım, Fenerbahçe'de oynamam. Juventude'de oynadım ve Caxias için asla oynamam" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Bonservisi Manchester United'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Sevilla'da 38 resmi maçta 3 asist kaydetti.


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