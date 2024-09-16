Alex Telles'ten Cristiano Ronaldo itirafı: 'Eğer sizi bir yere davet ediyorsa...'

Bir dönme Galatasaray forması da giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Alex Telles, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Brezilya Ligi ekibi Botafogo'ya transfer olan Telles, eski kulübü Al-Nassr ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Alex Telles'ten Cristiano Ronaldo itirafı: 'Eğer sizi bir yere davet ediyorsa...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:11

Al-Nassr'dan ayrıldıktan sonra Botafogo'ya imza atan Alex Telles, Arabistan'a transfer süreci ve Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalar yaptı.

Alex Telles yaptığı açıklamada, "Al-Nassr ile görüşürken Cristiano Ronaldo beni aradı. Bana 'Buraya gel ve buranın keyfini çıkar. Ülke futbol olarak gelişiyor' dedi. Eğer Ronaldo sizi bir yere davet ediyorsa oraya gittiğinizde elinizden geleni yapmanız gerekiyor" ifadelerini kulllandı.

Alex Telles

"RONALDO HER GÜCE SAHİP"

"Luis Castro'nun Al-Nassr Teknik Direktörü olmasında Ronaldo'nun etkisi oldu mu?" sorusuna Telles, "Ronaldo, imajı ve başarılarından dolayı her türlü güce sahip. Her yerde en iyi olanı görmek istiyor" diye görüş belirtti.

Telles, geçen sezon Al-Nassr formasını giydiği 40 maçta, 3 gol ve 6 asist kaydetmişti.


Etiketler: #Alex Telles #cristiano ronaldo #al nassr #galatasaray

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