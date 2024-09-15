Sofyan Amrabat'tan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Amacımız...'
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Faslı oyuncu Sofyan Amrabat maçın ardından konuştu. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi hakkında açıklama yapan Amrabat, "Konsantrasyonu yüksek, güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Amacımız sahada güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan yeni transfer Sofyan Amrabat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Amrabat, yaptığı açıklamada, "Geleli çok zaman olmadı, takımla birlikte ilk 3 antrenmana çıktım. Bugün de sahadaydım. Bana göre güçlü, zor bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar, kendi evimizde oynuyormuş atmosferi yarattı. Isınmadan maç sonuna kadar hiçbir şekilde susmadılar. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Umarım onları mutlu etmeye devam ederiz" dedi.
GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI
Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Faslı futbolcu, "Bu derbiyle ilgili çok şey duydum. Konsantrasyonu yüksek, güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Amacımız sahada güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak. Sabırsızlanıyoruz bu maç için" ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM"
Kendi ile ilgili değerlendirme de yapan Amrabat, "Fiziksel anlamda fit olduğumu söyleyebilirim. Takıma henüz geldim, elbette adaptasyon için bir süre gerekecek. Bu normal ama Fiorentina ve milli takımda maç oynadım. Kendimi fit hissediyorum" sözlerini sarf etti.
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