Galatasaray'da yeni transfer Sallai ilk idmanına çıktı

Gaziantep FK ile oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın bugünkü antrenmanına Freiburg'dan transfer edilen Macar futbolcu Roland Sallai de katıldı.

Galatasaray'da yeni transfer Sallai ilk idmanına çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:22

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden çalışma çift kale maçla sona erdi.

SALLAİ İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı kırmızılıların yeni transferi Roland Sallai de takımla ilk antrenmanına çıktı. 

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #antrenman

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