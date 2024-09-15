Allan Saint-Maximin'den Galatasaray maçı açıklaması: 'İnsanlar derbiyi konuşuyordu ama...'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:26

Güncelleme: 15.09.2024 - 20:26

Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Fransız futbolcu, "Bireysel performansımdan ziyade takım galibiyeti önemli. Takıma bu önemli maçta galip gelebilmesi için yardım ettiğim için mutluyum. İnsanlar derbiyi konuşuyordu ama bizim öncelikli kazanmamız gereken bu maçtı. Şimdi derbiye gerçekten odaklanabiliriz. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Her şeyi yapacağız. İlk golü atmak benim için güzeldi daha da önemlisi galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.

"HOCAMIZ NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"



Fenerbahçe'de attığı ilk gol hatırlatılan Maximin, "Benim için önemli olan şey oynamaya ve takıma yardım etmeye devam etmek. Tabii ki gol ve asist yaptığınızda önemli bir şey yapıyorsunuz, ben de bunu istiyorum. Takımımız daha iyi oynadığında, ben de daha fazla pozisyona giriyorum. Hocamız ne isterse yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey, hocamızın benden istediğini yerine getirmek ve oynamaya devam etmek. Geldiğimden beri neredeyse tüm maçlarda oynadım. Bu şekilde takıma yardım etmek, oynamaya devam etmek istiyorum. Gol ve asist harika olur tabii ki ama en önemlisi takıma yardım etmek" sözlerini sarf etti.

"DERBİ ÖNCESİ BU TİP MAÇLAR ZORDUR"



3 puanın önemine değinen Maximin, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Bana göre kolektif olarak iyi bir performans sergiledik. Derbi öncesi bu tip maçlar zordur. Dolayısıyla aldığımız galibiyet önemliydi. Aldığımız neticeden dolayı mutluyuz. Çok daha iyi bir futbol oynamak adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak, her şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Puan kaybetmememiz gerekiyor. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugün aldığımız 3 puan bana göre çok önemliydi takım adına. Çok iyi bir performans ortaya koyamadık ama galibiyet çok önemliydi. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Benim amacım, isteğim takıma katkı sağlamak. Bireysel istatistiklerden ziyade takımın aldığı sonuçlar daha önemli. Bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım ki birlikte bir şeyler kazanabilelim" ifadelerini kullandı.