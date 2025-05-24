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Carlo Ancelotti ve Luka Modric, Real Madrid'e galibiyetle veda etti!

Carlo Ancelotti ve Luka Modric, Real Madrid'e galibiyetle veda etti!

24.05.2025 19:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Carlo Ancelotti ve Luka Modric, Real Madrid'e galibiyetle veda etti!

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Arda Güler'in oynadığı maçta Real Sociedadı'a puan vermedi. Carlo Ancelotti ve Luka Modric, son maçlarına çıktı.

İspanya Ligi'nde son hafta maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 83. dakikada Kaylian Mbappe kaydetti.

26 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe, 34 lig maçında 31 gol kaydederek sezonu noktaladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika göeev yaptı. Arda Güler, 28 lig maçında 3 gol ve 4 asist kaydetti.


MODRIC VE ANCELOTTI SON MAÇINA ÇIKTI

39 yaşındaki Luka Modric, Bernabeu'da son maçına çıktı. Real Madrid'in eski yıldızlarından Toni Kroos, Modric'in veda anlarında eski takım arkadaşının yanında oldu.

Luka Modrid, La Liga'daki son sezonunu 35 maç, 2 gol ve 6 asistle tamamladı.

Öte yandan takımdan ayrılacağı daha önce açıklanan Carlo Ancelotti, Real Madrid'de görevini bu maçla birlikte noktaladı.

Real Madrid son maçını kazanarak, 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Real Sociedad, 46 puanla 11. sırada kaldı.

"UNUTMAYACAĞIM BİR HİKAYE..."

Real Madrid'de son maçına çıkan Carlo Ancelotti, Real Sociedad galibiyeti sonrası İspanyol ekibine veda etti.

65 yaşındaki İtalyan teknik adam "Real Madrid'e teknik direktörlük yapmak benim için gururdu! Bu tarihi sizinle yaşamak olağanüstüydü. Unutamayacağım bir hikaye..." dedi.

Taraftarlara seslenen Ancelotti "Hala Madrid ve daha fazlası... Sizi çok seviyorum... Elveda..." açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü teknik adam ayrıca "Bu unutulmaz bir hikaye. Kimse, Benzema'nın PSG karşısındaki hat-trick'ini, Rodrygo'nun City'e attığı 2 golü, Modric'in asistini, Joselu'nun 2 golünü unutamaz. Ben burada geçirdiğim hiçbir günü unutmayacağım" dedi.

Başkan Florentino Perez, Carlo Ancelotti'nin konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı.


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