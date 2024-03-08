Alexander Blessin: 'Fenerbahçe bizden iyiydi'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımının teknik direktörü Alexander Blessin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:08
Alexander Blessin: 'Fenerbahçe bizden iyiydi'
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımının teknik direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, maça iyi başladıklarını ancak bunu sürdüremediklerini belirtti.

"FENERBAHÇE İYİ OYUN SERGİLEDİ"

İlk bölümde birçok korner şansı bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Blessin, "Maça iyi başladık, ilk 20 dakika birçok korner kullandık ve şanslar yakaladık. Aslında iyi başladık ama sonra Fenerbahçe golü buldu. Bir sonraki aşamada biz biraz heyecanlandık ve hızlı oynamak zorunda kaldık. O süreçte hatalar yaptık. Topu kontrol etme hakimiyetimiz azaldı, Fenerbahçe ise bu devrede iyi oynadı. Ardından hakimiyetimiz düzeldi ve bu süreçte orta sahada iyi oynadık. Sonra 2. gol atıldı ve ardından penaltı geldi ve bu süreçte iş işten geçmişti. Fenerbahçe doğruyu söylemek gerekirse bugün iyi oyun sergiledi. Bunu kabullenmeliyiz ve önümüzdeki maçlara bakmalıyız." diye konuştu.

"1-0 OLSA FARKLI DÜŞÜNÜRDÜM"

Kaliteli bir ekiple sahaya çıktıklarını aktaran Blessin, "Top kaybımız ilk devrede çok fazla oldu ve top kaybımız git gide artış gösterdi. Bazen aklımızı kullanmadan oynadık. Fenerbahçe ise kaliteli bir oyun sergiledi. 3 gol yedik bu çok fazla. Bu bir deneyim ve bundan dersler çıkarmalıyız. Rövanş için sanki bir mucizeye ihtiyacımız varmış gibi konuşuyorsunuz soruyu yöneltirken. Şu anda sonuç neyse o. Eğer günün sonucu 0-1 olsa farklı düşünürdüm ama şu an durum ortada ve bu biz bu durumu kabullenerek önümüzdeki maçlara bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Blessin, daha önce herhangi bir Türk kulübünden teklif almadığını da sözlerine ekledi. 


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