Fenerbahçe'den sarı-lacivertli camiaya 2 Nisan çağrısı!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:32

Güncelleme: 20.03.2024 - 13:32

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile elektronik cüzdan hizmeti veren bir firma arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine, sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu katıldı.

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda zirveyi hedeflediğini belirten Burak Ç. Kızılhan, "Ülkemizin bayrağını her yerde dalgalandıran Fenerbahçe, birçok acımasızlığın gölgesinde bu başarılarını devam ettirmeye çalışıyor. Bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan

Kızılhan, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirecekleri olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Tüm üyelerimiz 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda olmalıdır. Çok değerli mesajlar ve çok anlamlı destekler geliyor. Fenerbahçe yalnız değil ve asla yalnız kalmayacak. Bunu 2 Nisan'da görmüş olacağız" diye konuştu.

"EUROLEAGUE VE BASKETBOL SÜPER LİGİ KUPALARINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbolunda yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirterek, "Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesine bir kupa daha kattık. THY EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde her maça final olarak bakıyoruz. Bu 2 kupayı da kazanmak istiyoruz. Bu kupaları müzemize getirmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye görüş belirtti.

Sertaç Komsuoğlu

2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulla ilgili de görüşlerini paylaşan Komsuoğlu, "Camiamızdan bizleri destekleyen ve arkamızda duran paylaşımlar alıyoruz. İnanıyorum ki 2 Nisan'da yine en büyük katılımla olağanüstü genel kurulu gerçekleştireceğiz. En önemli mesajı genel kurul üyeleri verecek" değerlendirmesinde bulundu.