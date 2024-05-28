Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: 'Yakından görmek isterseniz...'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2023-2024 sezonunda kadın futbol ve erkek futbolda kazandığı 3 kupa üzerinden Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından; Süper Lig, Süper Kupa ve Kadınlar Ligi'nde kazandığı kupaları paylaştı.
'YAKINDAN GÖRMEK İSTERSENİZ...'
Bu paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyen Galatasaray, "Kupalarımızı yakından görmek isterseniz bekleriz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
?? Kupalarımızı yakından görmek isterseniz bekleriz. @Fenerbahce ?? pic.twitter.com/qYaIwCZYTm— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 28, 2024
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