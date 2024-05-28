Mourinho'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri: 'Artık karar verme vakti geldi'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, her iki kulüple de görüştüğünü açıkladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, ilk kez resmi olarak görüşmeleri doğruladı ve açıklama yaptı.
Portekizli teknik direktör, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Jose Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho
'ARTIK KARAR VERME VAKTİ GELDİ'
Portekizli teknik adam, "Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım" dedi.
Mourinho, "Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi" açıklamasıyla sözlerine son verdi.
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