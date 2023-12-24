Alexander Djiku'dan Süper Kupa açıklaması!

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 21:28
Alexander Djiku'dan Süper Kupa açıklaması!
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Fenerbahçe'nin defans oyuncularından Alexander Djiku, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan Djiku "Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok poziyon üretebilirdik" dedi.

29 Aralık'taki Süper Kupa maçı için konuşan Djiku "Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik bu anlamda. Daha çok şans yarattık. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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